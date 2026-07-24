Как московские клубы подготовились к новому сезону РПЛ

Новый сезон в элитном дивизионе отечественного футбола – Российской Премьер-лиге – начнется вечером 24 июля. Как столичные клубы прошли летний подготовительный период и каких результатов от них ждать, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак"

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

В отличие от других столичных соседей красно-белые уже открыли для себя новый сезон официальным матчем за Суперкубок России против "Зенита". Битва получилась заряженной, но скандальной: "Спартак" даже потребовал переигровку из-за того, что была отменена жеребьевка выбора ворот в серии пенальти, которая предписана правилами, но клубу отказали. В итоге трофей окончательно остается в Санкт-Петербурге.

Однако по игре подопечные Хуана Карлоса Карседо оставили крайне приятное впечатление: управляемый хаос и креатив, помноженный на хорошую физическую готовность, вполне способен дать приличный результат. Возможно, даже чемпионский, вернув наконец главный трофей Российской Премьер-лиги в Тушино.

К началу чемпионата страны в "Спартаке" пока без серьезных потерь: в частности, команду покинули Тео Бонгонда, Олег Рябчук, Антон Заболотный и Илья Самошников, но в прошлом сезоне не они были лидерами коллектива. Однако вечером 23 июля прилетели новости посерьезнее: журналист Эрнан Кастильо утверждает, что к возвращению в "Ривер Плейт" близок один из лидеров красно-белых Эсекьель Барко. Если сделка состоится, из механизма Карседо выпадет очень весомый винтик.

Что касается трансферов на вход, подтверждена всего одна сделка: из испанского "Алавеса" выписан 24-летний защитник Виктор Парада, который может выйти как на левый край, так и в центр обороны. Слухов же вокруг команды, как всегда, хватает, однако конкретики нет. Но с учетом того, что трансферное окно в России открыто аж до 11 сентября, время провернуть пару-тройку сделок еще есть.

Тем более что, по слухам, красно-белые не против расстаться еще с рядом футболистов. В частности, речь о форварде Ливае Гарсии, которого в свое время брали почти за 19 миллионов евро, но основным нападающим тринидадец толком не стал.

ЦСКА

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Красно-синие входят в новый сезон под руководством тренера-дебютанта: 40-летний Дмитрий Игдисамов, работавший ранее исключительно с молодежью, принял команду в качестве и. о. еще весной после отставки Фабио Челестини, и руководство решило дать ему шанс уже без этой приставки.

Однако короткая летняя пауза серьезно насторожила поклонников "армейцев": ЦСКА – единственная команда в РПЛ, которая не выиграла в межсезонье ни одной товарищеской встречи. При этом в последней встрече этой серии, которая пришлась на Братский кубок с московским "Динамо", соседи бело-голубых были биты со счетом 2:5.

Да, делать выводы по контрольным встречам – неблагодарное занятие: они нужны не ради побед, а ради оттачивания игровых принципов. Но настроения среди фанатов клуба все равно тревожные. Тем более что и на трансферном рынке у ЦСКА абсолютная тишина: клуб не провел ни одной сделки на вход.

В то же время журналисты утверждают, что подвисла судьба форварда "армейцев" Лусиано Гонду, который прошлой зимой приехал в Москву из "Зенита" в обмен на защитника Игоря Дивеева. Но за шесть с лишним месяцев аргентинец пока не смог убедить фанатов, что это был отличный ход со стороны руководства клуба. Теперь же он якобы может отчалить на родину в "Бока Хуниорс". Мытарства клуба, который какой год подряд не может найти стабильного забивного форварда в стартовый состав, продолжаются.

При этом СМИ активно сватают на 3-ю Песчаную улицу лидера атак казанского "Рубина" последних лет Мирлинда Даку, но официального подтверждения пока нет. Плюс настоящая эпопея развивалась вокруг перехода вратаря калининградской "Балтики" Максима Бориско, который в прошлом сезоне стал одним из самых надежных голкиперов лиги. "Армейцы" якобы очень хотят видеть его в команде, но со стороны это желание выглядит довольно своеобразно с учетом продолжения карьеры Игоря Акинфеева и наличия в составе его вполне надежного и весьма перспективного сменщика Владислава Торопа.

Параллельно с этим ходили слухи об отъезде полузащитников ЦСКА Матвея Кисляка и Дмитрия Баринова в Турцию и Грецию соответственно. Но пока те, кто призван верховодить в центре поля, остаются на своих местах. Если бы еще и они покинули клуб (в особенности Кисляк, который вырос в одну из главных звезд всей лиги), перспективы "армейцев" стали бы совсем туманными.

"Динамо"

Фото: Константин Тюкавин. ТАСС/Александр Щербак

Еще один столичный клуб, где решили сменить главного тренера в межсезонье. Ролан Гусев, не дойдя до суперфинала Кубка России, лишился поддержки руководства, которое провернуло один из самых ярких камбэков в РПЛ. Спустя четыре года бело-голубых вновь возглавил Сандро Шварц.

Немецкий специалист уже руководил "Динамо", доведя команду до бронзовых медалей и финала Кубка в сезоне-2021/2022, после чего покинул Москву по причинам, не связанным со спортом. Затем была провальная командировка в берлинскую "Герту" и неплохой отрезок в США, где он довел "Нью-Йорк Ред Буллз" до финала плей-офф МЛС.

При этом СМИ писали, что Шварц мог оказаться в ЦСКА, но не удалось договориться по условиям. В итоге ностальгия и желание закончить ранее начатое побудили немца еще раз в карьере выйти на бровку арены в Петровском парке. Да и политические моменты, по которым он уехал из России в 2022-м, вроде как остались в прошлом. Если вспомнить былое, мощно прессингующее "Динамо" образца Шварца радовало глаз, но можно ли войти в одну реку дважды?





Сандро Шварц главный тренер ФК "Динамо" (Москва) На протяжении всех этих четырех лет мы оставались в тесном контакте с клубом. Я разговаривал с семьей. Не хотел бы говорить, что было, и возвращаться к той ситуации, сейчас нам надо усердно работать.

На трансферном рынке у бело-голубых пока без особых изысков: сделок на вход нет, на выход отправился лишь 31-летний вингер Николя Муми Нгамале, который провел противоречивый прошлый сезон и не раз попадал в околоспортивные скандалы.

Пока главным ходом выглядит сохранение в команде нападающего Константина Тюкавина. Одним из лидеров бело-голубых активнейшим образом интересовался "Зенит": по данным футбольного агента Тимура Гурцкаи, в Санкт-Петербурге были готовы платить нападающему вдвое больше, чем его нынешняя зарплата в Москве. Но глава совета директоров "Динамо" Александр Ивлев в беседе с "РБ Спорт" закрыл все вопросы: тема с переездом на берега Невы закрыта.

"Локомотив"

Фото: Алексей Батраков. ТАСС/Михаил Терещенко

Красно-зеленых, в отличие от конкурентов, в межсезонье потряхивает в плане уже состоявшихся кадровых потерь, а также вероятных в будущем. В частности, главный тренер "Локо" Михаил Галактионов лишился одного из лучших бомбардиров Дмитрия Воробьева, который уехал в родной для себя "Краснодар". Плюс по завершении аренды в "Спартак" вернулся полузащитник Егор Пруцев, блестяще вписавшийся в центр поля "железнодорожников" в прошлом сезоне. По данным инсайдеров, его возвращение обратно все еще возможно, однако сделка для клуба выглядит непростой.

При этом поговаривают, что Черкизово вполне может покинуть полузащитник и один из вожаков клуба Артем Карпукас. Говорят, ситуация с ним очень напоминает обстоятельства ухода легенды "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА минувшей зимой: игроку предлагают не подходящие ему условия, что затрудняет переговоры о продлении истекающего летом 2027 года контракта. Сам футболист заявлял журналистам, что хочет договориться, однако за пару дней до старта сезона председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил "Чемпионату", что диалог поставлен на паузу.

За ситуацией же активно следит "Зенит", который не против переманить к себе футболиста сборной России. Особенно в условиях нового лимита: напомню, что с нынешнего сезона вместо 8 иностранцев на поле одновременно может появиться 7, а в заявке вместо 13 – 12. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что последнее на данный момент предложение из Петербурга составило 5 миллионов евро, в то время как ранее москвичи не продали Карпукаса за 4,5.

Подвис и другой лидер клуба – мексиканский защитник Сесар Монтес, который летом добрался со сборной своей страны до 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Журналист Фернандо Эскивель сообщал в середине июля, что "Локомотив" ответил отказом на предложение клуба "Крус Асуль", но слухи о желании игрока сменить обстановку ходят довольно давно.

Кроме того, летом в другие клубы активно сватали одну из главных молодых звезд лиги Алексея Батракова. Его представитель Владимир Кузьмичев подтвердил "Матч ТВ", что "Локо" вел переговоры о его трансфере в французский ПСЖ, но одноклубником Матвея Сафонова полузащитник в итоге не стал. Также сообщалось об интересе к его персоне со стороны турецкого "Галатасарая", но туда уже ехать вроде как отказался сам игрок. Поэтому пока Батраков в России и уже сменил 83-й игровой номер на 10-й.

При этом в стане "железнодорожников" есть интересный трансфер на вход: из турецкого вояжа в Россию вернулся 32-летний экс-защитник "Спартака" Георгий Джикия, который когда-то начинал карьеру в красно-зеленых цветах. Конкуренция в обороне у него будет серьезная, но для глубины состава опытный мастеровитый игрок точно не помешает.

"Родина"

Перед нами – новичок и одновременно с этим дебютант элитного футбольного дивизиона страны. "Родине" всего 11 лет, и за этот срок она прошла путь от любителей до РПЛ. Кроме того, в высшем дивизионе появился еще один частный клуб, который живет на деньги бизнесмена Сергея Ломакина, активно инвестирующего в футбол. Причем не только в России.

Прошлый сезон Первой лиги москвичи закончили на самой верхней строчке, хотя начинали поход с шести встреч без побед. Добиться исторического результата во многом помогла смена тренера: испанец Хуан Диас пришел в команду в сентябре 2025 года и разогнал ее как следует, проиграв всего 2 матча из 26.

При этом в межсезонье "Родина" решила отказаться от судорожного обновления состава "под РПЛ", чем грешат многие дебютанты, сохраняя победный костяк. Пока в активе клуба лишь один трансфер: 25-летний испанский полузащитник Икер Позо, прошедший школу мадридского "Реала" и "Манчестер Сити", но осевший в последнее время в Хорватии.

О политике клуба в этом смысле ярко высказался голкипер "Родины" Сергей Волков, сообщает газета "Известия".





Сергей Волков голкипер ФК "Родина" Всю команду поменять – и что, будет лучше? "Родина" не может привести 11 Мбаппе. Но я уверен, что с нынешним составом мы можем спокойно сохраняться в РПЛ. И не просто сохраняться, а бороться за высокие места.

Мбаппе может на "Арене Химки", где пока проводит свои матчи "Родина", и не появиться, но с клубом связывают кандидатуры других любопытных форвардов. В частности, журналисты не раз приписывали интерес к Артему Дзюбе, который в межсезонье покинул тольяттинский "Акрон". Кроме того, в стан новичка РПЛ якобы мог попасть Федор Чалов, чья карьера тяжело складывается в Европе. Правда, последний в начале июля получил травму в товарищеском матче за греческий ПАОК, которому принадлежат права на 28-летнего российского форварда, и проходит восстановление в Москве.

При этом "Родина" в межсезонье попала в громкий медийный скандал. Все из-за ребрендинга: в Сети появился вариант логотипа, разработанный студией Артемия Лебедева, который вызвал крайне неоднозначную реакцию пользователей. Пресс-служба клуба выпустила сообщение, что этот вариант был отвергнут, на что звездный дизайнер отреагировал не без доли иронии.

"Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!" – сказал Лебедев телеграм-каналу "Mash на спорте".

В итоге "Родина" все же обновила логотип, но, по мнению многих пользователей, он выглядит еще менее удачно, чем даже раскритикованная версия Лебедева. Но именно этот вариант нанесен на футболки, в которых игроки клуба дебютируют в РПЛ. Причем сразу в столичном дерби на поле "Спартака" вечером 25 июля.

