Собянин сообщил об открытии причала "Парк Горького" – 2 после реконструкции

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

На Пушкинской набережной после реконструкции начал работу причал "Парк Горького – 2". Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что причал входит в Центральный маршрут – один из самых востребованных в Москве. После обновления он стал более просторным и функциональным.

Теперь там смогут швартоваться одновременно два судна любых типов. Кроме того, причал способен вмещать 280 человек одновременно. Ожидается, что это повысит пассажиропоток и расширит маршрутную сеть столичного прогулочного флота.

Градоначальник добавил, что на причале усилена работа сервисов ЦОДД для пассажиров. Сотрудники помогают маломобильным гражданам, отвечают на вопросы посетителей и раздают питьевую воду в жару.

Безопасность на воде обеспечивает Речной ситуационный центр. 500 камер непрерывно мониторят акваторию, все нарушения фиксируются.

Кроме того, добавил Собянин, в теплое время года на десяти причалах, включая "Парк Горького – 2", дежурят матросы Береговой службы. Благодаря им суда безопасно швартуются, а инфраструктура поддерживается в хорошем состоянии. Также за акваторией следит Водный патруль ЦОДД.

Тем временем свыше 4 миллионов поездок совершили пассажиры с момента запуска регулярных речных маршрутов в столице. Благодаря запуску электросудов жители 22 районов Москвы получили доступ к новому виду транспорта. Оплатить проезд они могут так же, как и в остальных видах городского транспорта.