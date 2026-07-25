Более 4 млн поездок совершили пассажиры с запуска регулярных речных маршрутов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 4 миллионов поездок совершили пассажиры с момента запуска регулярных речных маршрутов в Москве. Электросуда прошли уже свыше 180 тысяч рейсов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Только с начала этого года на всех четырех регулярных речных маршрутах пассажиры совершили около 930 тысяч поездок, а за все время существования проекта – 4 миллиона поездок", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря запуску электросудов более 1,8 миллиона человек, проживающих в 22 районах города, получили доступ к новому виду транспорта. Все способы оплаты интегрированы в единую билетную систему московского транспорта.

Ранее в Москве открыли дополнительный плавучий причал "Киевский" для электросудов 4-го маршрута. Таким образом, общее количество пирсов на регулярных речных рейсах увеличилось до 25.

Диаметр нового сооружения составляет 10 метров, а вместимость – до 40 человек. Предполагается, что открытие этого причала-шайбы поможет разделить потоки регулярных и прогулочных судов.

