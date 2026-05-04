Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 11:05

Спорт

ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Соответствующая информация появилась на сайте команды.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Челестини ЦСКА покинули его помощники Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавлял клуб с лета прошлого года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России.

В настоящее время ЦСКА с 45 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче они уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:3.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений в текущем сезоне из-за травмы. Речь идет о повреждении, полученном во время матча 23-го тура РПЛ с "Акроном" из Тольятти, который завершился со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

При этом футболист уточнил, что не завершает карьеру полностью и делает все необходимое для выздоровления.

Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика