ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера

Швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Соответствующая информация появилась на сайте команды.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Челестини ЦСКА покинули его помощники Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавлял клуб с лета прошлого года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России.

В настоящее время ЦСКА с 45 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче они уступили петербургскому "Зениту" со счетом 1:3.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений в текущем сезоне из-за травмы. Речь идет о повреждении, полученном во время матча 23-го тура РПЛ с "Акроном" из Тольятти, который завершился со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

При этом футболист уточнил, что не завершает карьеру полностью и делает все необходимое для выздоровления.