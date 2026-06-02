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02 июня, 18:43

В мире

Школьник нашел 1 500-летний драгоценный камень в проклятой Иисусом деревне

Фото: 123RF.com/elfachero3

Школьник обнаружил драгоценный камень возрастом не менее 1,5 тысячи лет во время археологических раскопок в Израиле. Об этом сообщает The Times of Israel.

12-летний Алон Хоровиц принимал участие в общественных раскопках в национальном парке Коразим, расположенном в Верхней Галилее. Незадолго до окончания работ мальчик заметил в земле необычный синий объект.

"Я копал киркой и вдруг увидел что-то круглое, синее и необычное. Поднял находку и показал археологу", – вспомнил ребенок.

Эксперты определили, что это редкая разновидность агата под названием николо. Вероятно, камень когда-то использовался в дорогом украшении времен Римской или Византийской империи.

По словам археологов, такие камни были символом высокого социального статуса и богатства. То есть находка свидетельствует о том, что среди жителей древнего поселения встречались состоятельные люди.

Древний Коразим расположен недалеко от Галилейского моря и известен упоминанием в Новом Завете. Согласно библейскому преданию, Иисус проклял этот город за отказ принять его учение.

Ранее археологи обнаружили несколько древних захоронений и артефактов на хребте Азиш-Тау. Раскопки велись на курганах "Руфабзо-2", "Руфабзо-4" и "Руфабзо-40".

В частности, в кургане "Руфабзо-2" найдено одиночное погребение взрослого человека. Рядом обнаружены угли, амулет, кремневые и железные фрагменты. По оценке специалистов, захоронение относится к белореченской культуре и датируется не ранее XIII века нашей эры.

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