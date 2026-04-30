30 апреля, 17:06

В Норвегии нашли погребальное судно древнее эпохи викингов

Фото: Getty Images/Universal Images Group/PHAS

Археологи нашли в Норвегии погребальное судно, оказавшееся древнее, чем эпоха викингов, сообщает Life.ru со ссылкой на Popular Mechanics.

Ученые исследовали крупный курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили внутри фрагменты корабля длиной около 20 метров. Специалисты изучили 29 железных заклепок и фрагменты обгоревшей древесины. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение относится к 700 году нашей эры.

Таким образом, находка древнее эпохи викингов, а также на 80 лет старше начала правления конунга Херлауга, в честь которого назван курган. Полученная информация также подтверждает, что традиция погребения в ладьях в Скандинавии появилась раньше, чем считалось.

До этого более ранние свидетельства фиксировали в Англии, в том числе курган в Саттон-Ху, датируемый 600–625 годами. Находка закрывает хронологический разрыв между ранними британскими памятниками и более поздними скандинавскими курганами VIII–IX веков.

Вместе с тем раскопки опровергли легенду о том, что конунга Херлауга похоронили в кургане при жизни – корабль захоронен задолго до его смерти.

По мнению ученых, остров Лека играл важную роль в торговых маршрутах, которые пролегали между севером и югом Скандинавии. Кроме того, курган имеет внушительные размеры – его диаметр составляет около 60 метров, а его высота превышает 12 метров. Его создание потребовало значительных трудовых ресурсов.

Ранее археологи обнаружили в Египте древний храм круглой формы, который мог использоваться для водных ритуалов около 2 200 лет назад. Он расположен на территории древнего портового города Пелузий к юго-востоку от современного Порт-Саида. Внутри храма нашли следы нильского ила и системы сбора воды, что говорит о связи сооружения с речными культами.

