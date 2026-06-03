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03 июня, 16:42

Транспорт

Трамваи не будут ходить до станции метро "Новослободская" по выходным с 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут ходить до станции метро "Новослободская" по выходным с 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, в этот период трамваи, следующие по маршруту № 50, будут проезжать до Белорусского вокзала вместо остановки у "Новослободской". Кроме того, планируется запустить вместо трамваев автобусы № 050к, которые будут курсировать от "Новослободской" до "МИИТ".

В департаменте транспорта Москвы объяснили, что корректировки связаны с началом капремонта трамвайных путей в районе "Новослободской". Основные работы будут проводиться лишь по выходным, когда поток пассажиров меньше. По будням трамваи будут курсировать по привычному маршруту.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что работа трех трамвайных маршрутов сократилась по выходным дням с 23 мая. В частности, трамваи № 4 будут курсировать с 23:26 от Курского вокзала только до станции метро "Сокольники". Кроме того, последний рейс трамвая № 43 уедет от МЦК "Угрешская" в 23:28, а от "Сокольников" – в 23:57.

При этом трамваи № 50 отправятся от станции метро "Авиамоторная" с 23:25 и проследуют лишь до Каланчeвской улицы. С 24 мая на маршруте Т2 последние трамваи будут проезжать через центр в 23:48 от станции метро "Чертановская", а в 0:07 – от МЦД "Новогиреево". После этого транспорт будет курсировать в объезд центра через станции "Пролетарская" и "Площадь Ильича".

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