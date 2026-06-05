Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 12:26

Политика

ВС РФ за неделю нанесли 7 ударов по военным предприятиям Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары, нанесенные в период с 30 мая по 5 июня, стали ответом на террористические атаки противника на гражданские объекты на территории РФ. Они наносились с помощью высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинской армией, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и зарубежных наемников.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск взяли под контроль село Тихоновку в Донецкой Народной Руспублике, а подразделения группировки "Восток" – населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения продвигаются к крупному логическому узлу Вооруженных сил Украины, который был оборудован в Доброполье. ВС РФ, с его слов, также сконцентрировали усилия на Белицком на красноармейско-добропольском направлении. Идут бои за город.

Путин заявил о полном контроле ВС РФ над ЛНР

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика