ВС РФ за неделю нанесли 7 ударов по военным предприятиям Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары, нанесенные в период с 30 мая по 5 июня, стали ответом на террористические атаки противника на гражданские объекты на территории РФ. Они наносились с помощью высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинской армией, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и зарубежных наемников.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск взяли под контроль село Тихоновку в Донецкой Народной Руспублике, а подразделения группировки "Восток" – населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения продвигаются к крупному логическому узлу Вооруженных сил Украины, который был оборудован в Доброполье. ВС РФ, с его слов, также сконцентрировали усилия на Белицком на красноармейско-добропольском направлении. Идут бои за город.