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05 июня, 16:43

Экономика

Путин заявил, что БРИКС в последние годы обеспечивала 49% роста глобального ВВП

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Страны БРИКС за последние 5 лет обеспечивали 49% роста глобального ВВП, в то время как страны "Большой семерки" (G7) – лишь 18%, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, доля стран объединения в мировом ВВП по паритету покупательской способности составляет около 40%, тогда как у G7 – менее 29%, сказал лидер страны.

"По этому показателю БРИКС обогнала семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС", – указал президент РФ.

Путин добавил, что товарооборот между странами-участницами объединения к настоящему времени превысил 1 триллион долларов в год.

Также в ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин обратил внимание, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Он указал, что это происходит на фоне потрясения энергетических рынков и роста напряженности в отдельных регионах.

Политика европейских элит, сопровождающаяся агрессивной риторикой, ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике. В это же время РФ открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней и кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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