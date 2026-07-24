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24 июля, 12:16

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Baza: тополевая, яблонная и черемуховая моль распространились в регионах России

Три вида моли стали атаковать дома россиян

Фото: МАХ/Baza

Тополевая, яблонная и черемуховая моль распространились в регионах России. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Насекомые активизировались в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Иркутской областях. В частности, в последнем регионе моль атаковала 79% проверенных зеленых насаждений.

Отмечается, что насекомые нанесли вред черемухе, яблоне, рябине и сирени, в результате чего более 50 тысяч деревьев подвергли обработке. Растения, на которых они поселялись, выделяются наличием паутины, а также желтых и иссохших листьев.

По данным экспертов, для человека наиболее опасно скопление моли в доме, так как оно может вызвать раздражение дыхательных путей. Также они отметили, что большое количество этих насекомых связано с жаркой погодой, отсутствием обработки растений и сокращением численности природных врагов моли, в том числе воробьев.

Ранее биологи сообщили, что в ближайшее время москвичей ожидает нашествие комаров. По их словам, из-за ливней образуются новые места для их размножения. Жителям столицы посоветовали установить москитные сетки и использовать фумигаторы.

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