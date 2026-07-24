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24 июля, 07:15

Общество

Москвичей предупредили о нашествии комаров

Москвичей предупредили о нашествии комаров

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В ближайшие дни москвичей ожидает нашествие комаров, предупреждают биологи. После сильных дождей возникают новые места для размножения насекомых, а теплая погода только ускоряет этот процесс.

К началу августа их численность заметно возрастет, и комары станут наиболее активными. Специалисты советуют установить москитные сетки, а дома использовать фумигаторы. На улице помогут репелленты и спреи для одежды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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