24 июля, 09:13Экономика
Уровень безработицы в России упал до исторического минимума
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Уровень безработицы в России упал до исторического минимума. Об этом заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Как следует из данных Росстата, в настоящий момент этот показатель составляет 2,1%.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак указывал на необходимость заместить порядка 11 миллионов работающих граждан в ближайшие 5 лет в связи с их выходом на пенсию. Дополнительная потребность экономики страны в работниках уже к 2030 году составит около 3,1 миллиона человек, добавил он.
Для решения вопроса нехватки кадров Новак призвал перераспределить трудящихся из низкопроизводительных секторов в самые востребованные отрасли экономики.
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