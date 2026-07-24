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Уровень безработицы в России упал до исторического минимума. Об этом заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как следует из данных Росстата, в настоящий момент этот показатель составляет 2,1%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак указывал на необходимость заместить порядка 11 миллионов работающих граждан в ближайшие 5 лет в связи с их выходом на пенсию. Дополнительная потребность экономики страны в работниках уже к 2030 году составит около 3,1 миллиона человек, добавил он.

Для решения вопроса нехватки кадров Новак призвал перераспределить трудящихся из низкопроизводительных секторов в самые востребованные отрасли экономики.