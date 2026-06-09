48% компаний в РФ пытаются вернуть бывших сотрудников

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48% российских компаний за последний год пытались вернуть обратно своих бывших сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования одного из сервисов по поиску вакансий.

Уточняется, что еще год назад количество подобных компаний составляло 32%. Среди тех организаций, которые звали работников обратно, лишь 14% смогли вернуть всех, кого хотели. В 67% предприятий и компаний вернулись лишь несколько человек, а 19% не смогли привлечь никого.

Чаще всего призывают вернуться тех россиян, у которых есть среднее профессиональное образование, а не тех, у кого есть высшее образование.

Главными причинами, из-за которых бывшие сотрудники возвращаются обратно, являются достойная оплата труда (24%), коллектив (12%), улучшение условий труда или график, предложение повышения или новой должности (по 10%), интерес к работе (9%), стабильность предприятия (7%), смена руководства (2%).



Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что нынешняя ситуация на рынке труда в России сложная. Показатели безработицы по-прежнему находятся на исторически минимальном уровне – 2,2%. Это делает ситуацию непростой для работодателя, потому что людей по многим профилям не хватает.

