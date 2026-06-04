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04 июня, 16:30

Экономика

Глава Минэкономразвития назвал ситуацию на рынке труда в России сложной

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Нынешняя ситуация на рынке труда в России сложная. Такое заявление в интервью ИС "Вести" сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, показатели безработицы по-прежнему находятся на исторически минимальном уровне – 2,2%. С одной стороны, считает он, это делает ситуацию непростой для работодателя, потому что людей по многим профилям не хватает.

"С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается, потому что в разных отраслях и в разных регионах мы видим, что вот эта текущая ситуация в экономике, она все равно, конечно, оказывает влияние на рынок труда", – сказал министр.

Он подчеркнул, что труда в целом не хватает и реально текущий уровень безработицы – это ограничитель, в том числе и индикатор для Центробанка, когда принимается решение о снижении ставок. В то же время идут структурные изменения рынка труда, связанные с развитием платформ и платформенной занятости, добавил Решетников.

Ранее Владимир Путин предупредил, что из-за внедрения искусственного интеллекта ряд профессий может исчезнуть. С его слов, ИИ уже заменяет работников младшего звена. В перспективе технологии могут вытеснить и среднее звено, такие процессы носят неизбежный характер, уточнил глава государства.

"Специальный репортаж": новые профессии

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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