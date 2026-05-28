Путин предупредил об исчезновении целых профессий из-за ИИ

Ряд профессий может исчезнуть из-за внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Президент отметил, что ИИ уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена.

"Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности", – сказал российский лидер.

По его словам, в перспективе технологии могут вытеснить и средний уровень занятости. Президент добавил, что эти процессы носят неизбежный характер.

Также Путин обратил внимание на энергетический аспект развития искусственного интеллекта, подчеркнув, что ИИ требует значительных энергоресурсов, а у России есть конкурентные преимущества в этой сфере за счет атомной энергетики, гидрогенерации и других источников.

"К грядущим переменам (развитие ИИ. – Прим. ред.) нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста", – подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что цифровизация принципиально меняет процесс принятия решений и перестраивает рынок труда. Он отметил, что в мире формируется принципиально новый уклад промышленности, что меняет и политику, и социальную сферу. По его словам, эти изменения требуют адаптации систем образования и подготовки кадров.

Ранее Путин в ходе совещания, посвященного вопросам развития искусственного интеллекта, заявил, что Россия должна развивать собственные фундаментальные модели ИИ, которые будут конкурентоспособны в мире и при этом обладать максимальным уровнем суверенности. Глава государства поручил правительству вместе с регионами разработать национальный план внедрения ИИ на всей территории России, учитывая задачи отраслей и субъектов страны.