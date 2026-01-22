Форма поиска по сайту

22 января, 21:03

Политика

Путин потребовал ускорить создание отечественной платформы в сфере микроэлектроники

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники поручил наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники.

"Мы с вами, со многими здесь присутствующими, постоянно на протяжении уже многих месяцев возвращаемся к этому вопросу – и с глазу на глаз, и в более широком составе постоянно об этом говорим", – заявил президент.

Вместе с тем глава государства поручил создать в России межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники. Путин попросил правительство и администрацию президента определить детали этой работы.

Президент заявил, что возглавить комиссию должны первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Кроме того, в рамках совещания Путин потребовал ускорить внедрение в российскую армию робототехники и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Также российский лидер попросил не забывать про необходимость оснащения орбитальной группировки космических аппаратов нового поколения.

властьполитикатехнологии

