РЖД начали тестировать умеющего вести диалог с машинистом голосового робота

Фото: company.rzd.ru

Российские железные дороги (РЖД) приступили к тестированию голосового робота с функцией интеллектуального распознавания речи, сообщили в пресс-службе компании.

Искусственный интеллект (ИИ) будет осуществлять диалог с машинистом по радиосвязи и передавать ему данные от цифровой железнодорожной станции.

"Провели приемочные испытания автоматического комплекса информирования машиниста (АКИМ) с интеллектуальным распознаванием речи. Голосовой робот создали в НИИАС", – отметил перевозчик.

Как пояснили в РЖД, АКИМ использует нейросети для анализа речи и понимания ее смысла, даже при наличии шума в кабине. Причем робот не просто фиксирует слова, но и извлекает из них ключевые данные, такие как номер поезда, время и команды. В свою очередь, логический модуль анализирует полученные данные и формирует точные ответы в соответствии с регламентом переговоров.

"АКИМ – не просто голос проекта "Цифровая железнодорожная станция", это элемент гибридного управления движением поездов, который позволит повысить безопасность, сократив влияние человеческого фактора", – заключили в РЖД.

Российские железные дороги также ведут работу над запуском для пассажиров возможности посадки по биометрии на поезда из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Планируется, что нововведение станет доступно уже в первом квартале 2026 года.

Отмечается, что в данный момент сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на указанных маршрутах. После подведения результатов тестирования посадка по биометрии станет доступна для теста пассажирами.