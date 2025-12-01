В РЖД допустили появление спальных вагонов на ВСМ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На российских высокоскоростных магистралях (ВСМ) могут появиться ночные поезда со спальными местами. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров в эфире программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".

В ходе беседы глава РЖД напомнил, что в России планируется несколько ВСМ, которые соединят Москву с Санкт-Петербургом, Минском, Адлером, Рязанью и Екатеринбургом. После этого будут проложена магистраль до Иркутска длиной порядка 9 тысяч километров.

"Вы абсолютно справедливо сказали, что удобно ехать до пяти часов, когда ты сидишь. В моем понимании, нам еще предстоит доработать, в том числе, высокоскоростное движение ночное", – сказал Белозеров.

Таким образом, спальный вариант вагонов может появиться на ВСМ Москва – Екатеринбург – Иркутск.

Ранее Белозеров заявлял, что российские высокоскоростные поезда обладают техническим потенциалом для развития скорости до 450–500 километров в час. В настоящее время в России продолжается строительство первой магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Ее протяженность составит около 700 километров, ее ввод в эксплуатацию назначен на 2028 год.

