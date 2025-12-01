Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 21:21

Транспорт

В РЖД допустили появление спальных вагонов на ВСМ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На российских высокоскоростных магистралях (ВСМ) могут появиться ночные поезда со спальными местами. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров в эфире программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".

В ходе беседы глава РЖД напомнил, что в России планируется несколько ВСМ, которые соединят Москву с Санкт-Петербургом, Минском, Адлером, Рязанью и Екатеринбургом. После этого будут проложена магистраль до Иркутска длиной порядка 9 тысяч километров.

"Вы абсолютно справедливо сказали, что удобно ехать до пяти часов, когда ты сидишь. В моем понимании, нам еще предстоит доработать, в том числе, высокоскоростное движение ночное", – сказал Белозеров.

Таким образом, спальный вариант вагонов может появиться на ВСМ Москва – Екатеринбург – Иркутск.

Ранее Белозеров заявлял, что российские высокоскоростные поезда обладают техническим потенциалом для развития скорости до 450–500 километров в час. В настоящее время в России продолжается строительство первой магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Ее протяженность составит около 700 километров, ее ввод в эксплуатацию назначен на 2028 год.

Читайте также


транспорт

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика