19 ноября, 10:54

Транспорт

Вице-премьер Савельев допустил переход авиапассажиров на ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной магистрали (ВСМ) между городами сохранится, однако 50% пассажиропотока авиакомпаний могут перейти на железную дорогу. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на форуме "Транспорт России", передает РИА Новости.

"Конечно, сохранится. Мы это проходили, когда "Сапсан" РЖД внедряли", – сказал вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в кабмине рассказали, что один рейс по ВСМ сможет заменить не менее 5 авиаперелетов. Запуск магистрали также имеет экологические преимущества.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу, РЖД и столичному правительству до зимы завершить разработку плана мероприятий по подготовке к запуску ВСМ. Доклад необходимо представить в правительство до 1 декабря.

Скорость движения поездов по ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет доходить до 400 км/ч

