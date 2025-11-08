Мишустин поручил РЖД и властям Москвы подготовиться к пуску ВСМ до Петербурга

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минтрансу России, РЖД и столичному правительству необходимо до зимы завершить разработку плана мероприятий по подготовке к запуску высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам сентябрьской стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения".

Результаты работы над планом развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла "с учетом необходимости синхронизации ее развития и ВСМ" необходимо предоставить в кабмин к 1 декабря, указано на сайте правительства.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург не будет иметь привычных шпал и верхнего слоя щебня. Вместо этого на маршруте уложат бетонно-рельсовую плиту, которая сможет выдерживать перепады температур от плюс 50 до минус 50 градусов.

В городской черте поезда будут курсировать с минимальным уровнем шума. Интервал их движения в часы пик составит до 10 минут и до 40 составов в каждом направлении.