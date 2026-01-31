Маск ответил на благодарность Украины за помощь по Starlink

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск ответил на благодарность главы Минобороны Украины Михаила Федорова по решению ситуации со Starlink.

Украинский министр в соцсети X сообщил о сотрудничестве Киева с компанией Маска SpaceX по предотвращению использования спутниковой связи Starlink со стороны российских военных. Федоров также поблагодарил Маска за решение отправить первую партию терминалов Starlink на Украину в начале конфликта.

"Всегда рад", – коротко прокомментировал публикацию Федорова Маск.

Между тем ранее СМИ писали, что Маск сорвал контрнаступление ВСУ, отключив в 2022 году спутниковый интернет Starlink. Предприниматель попросил старшего инженера офиса SpaceX в Калифорнии отключить Starlink в Херсонской области, которую Украина пыталась вернуть под свой контроль. Меры также затронули другие территории, в том числе ДНР.

Отмечается, что подобный шаг Маска вызвал потрясение у некоторых сотрудников, а также фактически изменил линию фронта, вызвав смятение в рядах украинской армии.