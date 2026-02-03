Т-Банк выпустил в App Store новое приложение под видом сервиса для автомоек

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Т-Банк разместил в App Store приложение под видом сервиса автомоек. Оно получило название Glossflow, сообщает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

Сервис позиционируется как виртуальный ассистент для владельцев автомоек. На самом деле он представляет собой банковское приложение.

Чтобы активировать сервис, необходимо скачать приложение, а затем через старое мобильное приложение или личный кабинет в десктопной версии запросить в чате с техподержкой ссылку для активации, после чего перейти по ней.

Ранее в App Store также появилось приложение для корпоративных клиентов Сбербанка "Бизнес-поток". В финансовом учреждении рекомендовали установить новое обновление для доступа к интернет-банку, пока оно доступно для скачивания.

