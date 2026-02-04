Рубио заявил, что Трамп позже выскажется по поводу ДСНВ

Фото: ТАСС/AP/Cliff Owen

Президент США Дональд Трамп позже прокомментирует предстоящее истечение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"У меня сейчас нет никаких объявлений по новому ДСНВ", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Рубио подчеркнул, что, с точки зрения Вашингтона, контроль над вооружениями невозможен без учета Китая, который имеет крупный и быстро растущий арсенал.

Действие ДСНВ истечет 5 февраля 2026 года. При этом Владимир Путин пообещал, что РФ будет еще год придерживаться ограничений, заложенных договором. Однако эта мера будет жизнеспособна лишь в том случае, если США поступят аналогичным образом.

В свою очередь, Трамп высказывался в поддержку инициативы России о продлении соглашения по ядерному оружию. Он называл это хорошей идеей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир станет более опасным, если ДСНВ прекратит свое действие. Он напомнил, что время, необходимое для продления договора, сокращается "как шагреневая кожа".