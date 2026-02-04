Форма поиска по сайту

04 февраля, 19:33

Рубио заявил, что Трамп позже выскажется по поводу ДСНВ

Фото: ТАСС/AP/Cliff Owen

Президент США Дональд Трамп позже прокомментирует предстоящее истечение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"У меня сейчас нет никаких объявлений по новому ДСНВ", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Рубио подчеркнул, что, с точки зрения Вашингтона, контроль над вооружениями невозможен без учета Китая, который имеет крупный и быстро растущий арсенал.

Действие ДСНВ истечет 5 февраля 2026 года. При этом Владимир Путин пообещал, что РФ будет еще год придерживаться ограничений, заложенных договором. Однако эта мера будет жизнеспособна лишь в том случае, если США поступят аналогичным образом.

В свою очередь, Трамп высказывался в поддержку инициативы России о продлении соглашения по ядерному оружию. Он называл это хорошей идеей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир станет более опасным, если ДСНВ прекратит свое действие. Он напомнил, что время, необходимое для продления договора, сокращается "как шагреневая кожа".

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

