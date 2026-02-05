Sina: Драко Малфой из "Гарри Поттера" стал символом года Лошади в Китае

Фото: Legion-Media.com/Cinema Publishers Collection

Персонаж фильма "Гарри Поттер" Драко Малфой стал символом года Лошади в Китае. Об этом сообщает издание Sina.

"Драко Малфой" переводится на китайский язык с использованием иероглифов ma (лошадь. – Прим. ред.) и fu (счастье. – Прим. ред.), что быстро сделало персонажа символом года Лошади в Китае", – говорится в сообщении.

Люди стали объединять изображение Малфоя с традиционным символом китайского Нового года – иероглифом "счастье". Некоторые начали делать магниты на холодильник с той же задумкой. Онлайн-магазины в Китае также начали продавать товары с изображением персонажа в честь праздника.

Отмечается, что играющий Малфоя британский актер Том Фелтон осведомлен о популярности его персонажа в Китае.

Китайский Новый год начинается 17 февраля. Празднование длится до Праздника фонарей, 3 марта.

Ранее сообщалось, что Пекин и Москва проведут мероприятия в честь китайского Нового года и Масленицы. В столицу России приедут более 100 артистов из Пекина, а также провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Для гостей представят китайскую оперу и народные танцы, акробатическое и боевое искусство.

Различные мероприятия пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино" и других местах города.