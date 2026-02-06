Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 10:08

Культура

Актриса Олеся Железняк ответила на сообщения о плохом самочувствии

Фото: Legion-Media.com /Persona Stars/053

Актриса театра и кино Олеся Железняк, известная по работе в проектах "Моя прекрасная няня", "Сваты" и "Няньки", рассказала ТАСС, что чувствует себя хорошо.

Так она прокомментировала информацию СМИ о том, что ей стало плохо ночью дома. Как сообщал РЕН ТВ, Железняк якобы вызвала врачей и пожаловалась на боль в груди. Утверждалось, что ей экстренно оказали помощь, однако она отказалась ехать в больницу.

"Все в порядке", – ответила артистка на соответствующий вопрос.

При этом Железняк не стала уточнять, действительно ли ей понадобилась экстренная помощь медиков.

Ранее американский актер Ченнинг Татум опубликовал фотографию из больницы. На черно-белом снимке актер, одетый в больничную рубашку и медицинскую шапочку, лежит на кушетке со скрещенными руками.

Он также показал рентгеновские снимки плеча, сделанные до и после операции. На них видно, как хирурги установили в ключицу винт, чтобы стабилизировать сустав.

Читайте также


культура

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика