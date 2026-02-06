Актриса Олеся Железняк ответила на сообщения о плохом самочувствии

Фото: Legion-Media.com /Persona Stars/053

Актриса театра и кино Олеся Железняк, известная по работе в проектах "Моя прекрасная няня", "Сваты" и "Няньки", рассказала ТАСС, что чувствует себя хорошо.

Так она прокомментировала информацию СМИ о том, что ей стало плохо ночью дома. Как сообщал РЕН ТВ, Железняк якобы вызвала врачей и пожаловалась на боль в груди. Утверждалось, что ей экстренно оказали помощь, однако она отказалась ехать в больницу.

"Все в порядке", – ответила артистка на соответствующий вопрос.

При этом Железняк не стала уточнять, действительно ли ей понадобилась экстренная помощь медиков.

Ранее американский актер Ченнинг Татум опубликовал фотографию из больницы. На черно-белом снимке актер, одетый в больничную рубашку и медицинскую шапочку, лежит на кушетке со скрещенными руками.

Он также показал рентгеновские снимки плеча, сделанные до и после операции. На них видно, как хирурги установили в ключицу винт, чтобы стабилизировать сустав.

