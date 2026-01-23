Директор Юрия Антонова опроверг слухи о прекращении концертов артиста

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг сообщения о прекращении его концертной деятельности на фоне проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС.

Подобная информация ранее появилась в СМИ. По данным журналистов, певец якобы собирался прекратить концерты из-за ухудшения самочувствия. При этом в 2025 году сам Антонов говорил, что хочет уменьшить гастроли в связи с возрастом.

"Не соответствует (действительности. – Прим. ред.)", – отметил Давыдов, комментируя данные сообщения.

Ранее СМИ писали, что заслуженную артистку России Людмилу Поргину экстренно госпитализировали с нарушением кровоснабжения мозга. Сообщалось о якобы риске повторного инсульта и о жалобах артистки на сильное головокружение.

Тем не менее актриса опровергла эту информацию, назвав ее враньем. Она отметила, что находится дома.

