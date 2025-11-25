Супруга Николая Дроздова рассказала, что он чувствует себя хорошо

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо. Об этом газете "Известия" рассказала его супруга Татьяна Дроздова.

Ранее в СМИ появилась информация, что телеведущий вышел в ремиссию после лечения онкологии. Отмечалось, что он проходит реабилитацию.

Дроздова подчеркнула, что у ее супруга хорошие анализы. Она добавила, что он занимается спортом с инструктором, выполняя упражнения на тренажерах.

Ранее близкий друг телеведущего зоолог Николай Сафронов опроверг информацию об ухудшении самочувствия телеведущего на фоне слухов об обнаружении онкологии. По его словам, у Дроздова нет серьезных проблем со здоровьем. Он много работает, пишет и снимается в рекламе. Кроме того, ведущий передвигается самостоятельно и практикует оздоровительную ходьбу с палками.

