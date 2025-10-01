Форма поиска по сайту

01 октября, 14:47

Культура

Ваня Дмитриенко и Николай Дроздов озвучат тараканов в фильме "Буратино"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев; Сергей Ведяшкин

Певец Ваня Дмитриенко, телеведущий Николай Дроздов и комик Антон Шастун озвучат трех тараканов в предстоящем фильме Игоря Волошина "Буратино", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей кинокомпании Art Pictures Studio.

В фильме тараканы Алессандро, Антон и Джованни из каморки папы Карло – оригинальные анимационные персонажи из сценария, написанного Андреем Золотаревым, Аксиньей Борисовой и Алиной Тяжловой.

Буратино воплотит Виталий Корниенко с помощью компьютерной технологии захвата движения. Роль Карло досталась Александру Яценко, Мальвину озвучит Анастасия Талызина, Артемона – Марк Эйдельштейн.

Лиричного Пьеро исполнит Степан Белозеров, а веселого Арлекина – Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса – Федор Бондарчук, его помощника Дуремара – Лев Зулькарнаев.

Лису Алису и кота Базилио сыграют Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы – народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Выпуск мультфильма запланирован на 1 января 2026 года, что приурочено к 50-летию со дня премьеры знаменитого телефильма "Приключения Буратино".

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм", телеканал НТВ и Кинокомпания ТЕМП снимут художественный фильм "Ну, погоди!". Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Выход картины запланирован на 2028 год.

