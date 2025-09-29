В Сети появился финальный трейлер мультфильма "Зверополис-2"

Видео: youtube.com/Walt Disney Animation Studios

Disney обнародовала кадры главного трейлера анимационного фильма "Зверополис-2". Видео появилось на YouTube-канале компании в преддверии премьеры, которая запланирована на 26 ноября.

"Зверополис-2" станет вторым полнометражным мультфильмом о приключениях в городе Зверополисе, населенном животными. В нем появятся как уже полюбившиеся зрителям герои из первой ленты, так и новые персонажи.

В центре сюжета вновь окажутся крольчиха Джуди и лис Ник. Им предстоит встреча со змеей по имени Гэри, решившейся на кражу таинственной книги для спасения собственной репутации. Главные герои вместе с вором окажутся на прицеле у полиции и, убегая от преследования, узнают, что из-за книги было совершено жестокое преступление.

Премьера американского анимационного фильма "Зверополис" состоялась весной 2016 года. В прокате ее ждал успех – кассовые сборы превысили один миллиард долларов США.

