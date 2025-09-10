Российские кинотеатры могут показать фильм "Кремлевский волшебник"

Фото: 123RF/leriostereo

Российские кинотеатры могут показать фильм французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу сыграл Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Ленту хотят показать сразу несколько кинотеатров, в частности онлайн-сервисы Premier и Okko. Однако дата премьеры пока не известна.

Кинокартина снята по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Впервые фильм показали 31 августа на 82-м Венецианском кинофестивале.

Действия триллера повествуют о России начала 1990-х годов после распада СССР. Главный герой – телепродюсер Вадим Баранов – неожиданно становится политтехнологом сотрудника КГБ Путина. Баранов – вымышленный персонаж, его прототипом стал бывший помощник Путина Владислав Сурков.

Помимо Лоу, роли в ленте исполнили Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле еще не смотрели данный фильм. По его словам, создатели ленты не обращались за консультациями. Вместе с тем Песков отказался оценивать фильм до просмотра.

