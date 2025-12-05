Форма поиска по сайту

05 декабря, 09:03

Политика

Неформальная встреча Путина и Моди продлилась более 2,5 часа

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Неформальная встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжалась более 2,5 часа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Беседа проходила в формате тет-а-тет, уточнил помощник президента, добавив, что российская сторона еще не осведомлена о содержании разговора.

"У нас еще не было контактов с нашим президентом, чтобы он мог нас в какой-то степени оповестить, о чем они беседовали. Но сейчас в ходе переговоров это все прояснится", – цитирует Ушакова РИА Новости.

Путин прибыл в Нью-Дели по приглашению премьер-министра страны. Визит российского лидера в Индию продлится с 4 по 5 декабря. Сначала он встретится с Моди и проведет закрытую встречу, а уже 5-го числа состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне.

Ожидается, что стороны подпишут важные межгосударственные документы и ряд коммерческих соглашений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что визит Путина будет таким же успешным, как и прошлогодняя поездка Моди в Москву.

