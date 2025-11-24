Россия и Индия обсудят запуск платежной системы "Мир" в декабре

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Внедрение платежной системы "Мир" будет обсуждаться на переговорах России и Индии на высшем уровне в декабре в Нью-Дели. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы российского МИД Андрея Руденко.

Он напомнил, что соответствующий вопрос уже обсуждался во время встречи Владимира Путина с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В качестве ответной меры российская сторона признает индийскую платежную систему RuPаy.

"Это, конечно, бы способствовало большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья", – сообщил Руденко.

Он добавил, что параллельно Россия и Индия работают над интеграцией систем мгновенных платежей – СБП и UPI соответственно.

Ранее сообщалось, что карты "Мир" могут начать работать в Таиланде. Посол России в Бангкоке Евгений Томихин выразил надежду, что советующие регуляторы проявят больше смелости и смогут договориться с Таиландом о работе карт российской системы.

Власти Сербии также изучают возможности перспектив использования платежной системы "Мир". Сербский премьер Джуро Мацут отметил важность рассмотрения этого вопроса, однако подчеркнул, что окончательное решение будет принято национальными финансовыми организациями после тщательного анализа всех аспектов.