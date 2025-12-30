Форма поиска по сайту

30 декабря, 08:39

Политика
Депутат Кошелев: услуги ЖКХ за декабрь можно оплатить до 12 января

Россиянам рассказали, когда можно оплатить услуги ЖКХ за декабрь

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Декабрьскую квитанцию по услугам ЖКХ можно оплатить до 12 января без штрафов за просроченный платеж. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий напомнил, что по закону оплачивать квитанцию надо до 10-го числа следующего месяца, однако в этом году 10 января выпадает на субботу. Соответственно, срок оплаты переносится на понедельник, 12 января.

"Пени начнут начисляться только с 31-го дня просрочки, то есть не раньше февраля", – уточнил Кошелев.

Депутат добавил, что пожилые люди, которые оплачивают услуги в банках, а не онлайн, в праздничные дни смогут сделать это с помощью банкоматов в зонах самообслуживания в любое время. Также можно обратиться в дежурные отделения банка в определенные дни. Некоторые отделения будут работать 3–6 и 8–11 января в привычном режиме.

С 1 марта будущего года в России изменится крайний срок оплаты ЖКУ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение направлено на повышение удобства оплаты для большинства граждан, получающих зарплату в этот период. В частности, перенос срока поможет избежать штрафов и пеней за просрочку.

политикаобществоЖКХ

