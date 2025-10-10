Крайний срок оплаты ЖКУ изменится в России с 1 марта 2026 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 1 марта 2026 года будет перенесен в России с 10-го на 15-е число каждого месяца, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, главная цель изменения – обеспечение удобства оплаты для потребителей. Он уточнил, что большинство граждан получают зарплату с 10-го по 15-е число. При сроке оплаты услуг ЖКХ до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку.

"Подобные жалобы приходили от граждан довольно часто. Теперь эта схема уточняется, добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что за счет переноса крайнего срока оплаты планируется устранить несоответствие и снизить количество задолженностей россиян по ЖКХ.

Ранее сообщалось, что ГД планирует внести строку "текущий ремонт" в платежную квитанцию за ЖКУ. Депутаты уже пытались принять подобную поправку, однако авторы инициативы ее отозвали после замечаний кабмина. Новая версия проекта учитывает замечания правительства.

Цель законопроекта – попытка избежать нецелевого расходования средств на ремонт дома, поскольку в настоящий момент деньги за это идут со строчки "содержание жилплощади".