Умер актер сериала "33 квадратных метра" Василий Антонов

Фото: кадр из сериала "33 квадратных метра"; режиссеры – Виталий Бабенко, Константин Наумочкин, Петр Штейн; производство – ОСП студия

Актер сериала "33 квадратных метра", кавээнщик, лидер "О.С.П.-студии" Василий Антонов умер в возрасте 62 лет 13 февраля, сообщила супруга российского телеведущего и актера Сергея Белоголовцева Наталья.

По ее словам, Антонов был для Белоголовцева ближайшим другом, главным соавтором и человеком, с которым у них сложилось идеальное творческое совпадение. Белоголовцев называл его "Жванецким наших дней" (писатель-сатирик Михаил Жванецкий. – Прим. ред.). Их дуэт родился еще в Горном институте, где они создали театр "Светлый круг" и вместе писали спектакли – от философских постановок до сатирических миниатюр, сочиняли по Галичу и Киму, а также сделали дерзкую пародию на стихи Николая Филатова "Моська".

Жена Белоголовцева также вспомнила, как Антонов подрался с телеведущим Аркадием Мамонтовым, который превосходил его по габаритам в разы. Кроме того, она рассказала, как Антонов три часа спорил с режиссером Эльдаром Рязановым, утверждая, что его талант закончился на фильме "Небеса обетованные". Рязанов же уверял, что это его лучшая работа.

Также Белоголовцева поделилась, что актер был склонен к выпивке. Чтобы удержать его от спиртного, друзья предложили ему написать книгу воспоминаний. Она вышла, но, по ее словам, получилась плохой и очень злобной.

Несмотря на сложности в общении, коллеги вспоминают актера с теплом.

"Он был дико талантлив. Был когда-то хорошим человеком. И мы его любили", – сказала Белоголовцева.

А сам Белоголовцев коротко написал: "Отмучился солдат юмора".

Антонов родился в Воркуте 22 сентября 1963 года, окончил физмат Горного института, где и началась его карьера в КВН в команде "МАГМА". Позже он стал руководителем "О.С.П. – студии", создал программу "БИС", писал сценарии для фильма "ДМБ-003" и сериала "33 квадратных метра", в котором сам сыграл деда из семьи Звездуновых.