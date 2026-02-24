Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 12:03

Культура

Умер актер сериала "33 квадратных метра" Василий Антонов

Фото: кадр из сериала "33 квадратных метра"; режиссеры – Виталий Бабенко, Константин Наумочкин, Петр Штейн; производство – ОСП студия

Актер сериала "33 квадратных метра", кавээнщик, лидер "О.С.П.-студии" Василий Антонов умер в возрасте 62 лет 13 февраля, сообщила супруга российского телеведущего и актера Сергея Белоголовцева Наталья.

По ее словам, Антонов был для Белоголовцева ближайшим другом, главным соавтором и человеком, с которым у них сложилось идеальное творческое совпадение. Белоголовцев называл его "Жванецким наших дней" (писатель-сатирик Михаил Жванецкий. – Прим. ред.). Их дуэт родился еще в Горном институте, где они создали театр "Светлый круг" и вместе писали спектакли – от философских постановок до сатирических миниатюр, сочиняли по Галичу и Киму, а также сделали дерзкую пародию на стихи Николая Филатова "Моська".

Жена Белоголовцева также вспомнила, как Антонов подрался с телеведущим Аркадием Мамонтовым, который превосходил его по габаритам в разы. Кроме того, она рассказала, как Антонов три часа спорил с режиссером Эльдаром Рязановым, утверждая, что его талант закончился на фильме "Небеса обетованные". Рязанов же уверял, что это его лучшая работа.

Также Белоголовцева поделилась, что актер был склонен к выпивке. Чтобы удержать его от спиртного, друзья предложили ему написать книгу воспоминаний. Она вышла, но, по ее словам, получилась плохой и очень злобной.

Несмотря на сложности в общении, коллеги вспоминают актера с теплом.

"Он был дико талантлив. Был когда-то хорошим человеком. И мы его любили", – сказала Белоголовцева.

А сам Белоголовцев коротко написал: "Отмучился солдат юмора".

Антонов родился в Воркуте 22 сентября 1963 года, окончил физмат Горного института, где и началась его карьера в КВН в команде "МАГМА". Позже он стал руководителем "О.С.П. – студии", создал программу "БИС", писал сценарии для фильма "ДМБ-003" и сериала "33 квадратных метра", в котором сам сыграл деда из семьи Звездуновых.

Читайте также


культура

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика