24 февраля, 14:09

Происшествия

Мощность сработавшего у машины ДПС в Москве взрывного устройства составила 300 г тротила

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Мощность взрывного устройства, сработавшего у автомобиля ДПС возле Савеловского вокзала в Москве, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля после того, как неизвестный подошел к служебному автомобилю. В результате один из сотрудников ДПС погиб на месте ЧП, а еще двое были доставлены в больницу с травмами. Они находятся в тяжелом состоянии.

Неизвестный, приблизившийся к авто, также скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

СК установил, что причиной ЧП стал подрыв злоумышленником. К расследованию подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Семьям пострадавших при взрыве на площади Савeловского вокзала окажут помощь

происшествиягород

