Подорвавший автомобиль ДПС у Савеловского вокзала скончался на месте
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Преступник, причастный к взрыву автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала, скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
По уточненной информации, в результате взрыва один полицейский скончался, еще два сотрудника были госпитализированы.
Взрыв произошел возле автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к машине правоохранителей, которые выполняли патрулирование, после чего прогремел взрыв.
Сотрудники полиции оцепили место происшествия. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Следователи начали осматривать место взрыва на площади Савеловского вокзала