Подорвавший автомобиль ДПС у Савеловского вокзала скончался на месте

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Преступник, причастный к взрыву автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала, скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По уточненной информации, в результате взрыва один полицейский скончался, еще два сотрудника были госпитализированы.

Взрыв произошел возле автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к машине правоохранителей, которые выполняли патрулирование, после чего прогремел взрыв.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

