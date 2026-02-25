Сварщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в начале 2026 года. Средний оклад специалистов этой отрасли варьируется в пределах 267–300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков.

Второе место заняли электромонтажники. Их доход составляет 160 тысяч рублей. В свою очередь, машинисты и монтажники с зарплатой в 146,9 тысячи закрыли тройку лидеров.

Также в топ-10 вошли маляры и штукатуры с окладом в 135,5 тысячи рублей, автослесари и автомеханики, получающие 120,2 тысячи, а также токари, фрезеровщики и шлифовщики с доходом 119,9 тысячи.

Перечень дополнили водители, заработная плата которых достигла 105,5 тысячи, операторы станков с числовым программным управлением, зарабатывающие 104,3 тысячи, и механики с доходом 103,2 тысячи рублей.

Согласно прогнозам правительства РФ, в 2026 году реальные доходы граждан страны могут увеличиться на 4,8%, а в 2026–2030-х показатели продолжат расти примерно на 3–5% в год.

На это, в частности, сможет повлиять подготовленный законопроект, обязывающий всех коммерческих работодателей ежегодно повышать зарплаты сотрудникам. Минимальный размер индексации должен соответствовать уровню инфляции за прошлый год, указали авторы инициативы, добавив, что такие изменения создадут понятный и предсказуемый механизм повышения реальных доходов граждан.