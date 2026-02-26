Форма поиска по сайту

26 февраля, 11:51

Происшествия

В Москве прощаются с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала сотрудником ДПС

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

Церемония прощания с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала сотрудником ДПС, старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко проходит на территории УВД по СВАО Москвы. Об этом заявила пресс-служба главного управления МВД РФ по столице.

"Московские полицейские провожают в последний путь своего боевого товарища, выполнившего служебный долг ценой собственной жизни", – говорится в сообщении.

На церемонию прощания пришли несколько тысяч человек, включая его родных и близких, руководство, личный состав и ветеранов главного управления МВД РФ по Москве, а также коллег погибшего госавтоинспектора и представителей органов исполнительной власти. После завершения церемонии Братущенко будет похоронен с воинскими почестями.

Старшему инспектору отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО на момент произошедшего теракта было 34 года. До службы в полиции он проходил срочную службу в ВДВ. В столичную полицию он пришел в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Взрыв на площади Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. В результате погиб Братущенко, двое его коллег получили серьезные травмы и были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое. Злоумышленник, причастный к взрыву, скончался на месте ЧП.

По данному факту следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств. Владимир Путин назвал произошедшее терактом и предположил, что инцидент мог быть результатом вербовки злоумышленника через Сеть.

происшествия

