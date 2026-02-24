Уголовное дело возбуждено по факту взрыва у Савеловского вокзала

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва около автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот взрывных устройств".

Сотрудники СК продолжают осматривать место происшествия и изучать записи видеонаблюдения совместно с оперативными службами. Вскоре будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Инцидент со взрывом у Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. Неизвестный злоумышленник подошел к автомобилю ДПС, в котором находились сотрудники Госавтоинспекции на патрулировании, после чего прогремел взрыв.

В результате случившегося один полицейский погиб, еще два сотрудника были госпитализированы. Сам преступник скончался на месте ЧП.

