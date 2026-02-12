Автомобиль сгорел на парковке в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Автомобиль Mercedes сгорел на парковке, расположенной на Рябиновой улице в Москве. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Инцидент произошел возле дома 4, корпуса 1. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Правоохранители отметили, что криминальной составляющей в этом ЧП нет.

Информацию об этом подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она обратила внимание, что данные о взрыве автомобиля ложные.

Ранее на парковке, расположенной на улице Теплый Стан, произошел пожар. После ликвидации возгорания в одной из машин были найдены тела двух мужчин.

По данным СМИ, горели УАЗ-2206 ("Буханка"), Audi, Volkswagen и Ford. Владелец сгоревшей в Теплом Стане машины сообщил, что оставил автомобиль на парковке. После этого он уехал по своим делам. Ночью ему позвонил незнакомец, который рассказал о загоревшейся машине.