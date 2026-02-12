Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 10:43

Происшествия

Автомобиль сгорел на парковке в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Автомобиль Mercedes сгорел на парковке, расположенной на Рябиновой улице в Москве. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Инцидент произошел возле дома 4, корпуса 1. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Правоохранители отметили, что криминальной составляющей в этом ЧП нет.

Информацию об этом подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она обратила внимание, что данные о взрыве автомобиля ложные.

Ранее на парковке, расположенной на улице Теплый Стан, произошел пожар. После ликвидации возгорания в одной из машин были найдены тела двух мужчин.

По данным СМИ, горели УАЗ-2206 ("Буханка"), Audi, Volkswagen и Ford. Владелец сгоревшей в Теплом Стане машины сообщил, что оставил автомобиль на парковке. После этого он уехал по своим делам. Ночью ему позвонил незнакомец, который рассказал о загоревшейся машине.

Машина сгорела на внутренней стороне МКАД

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика