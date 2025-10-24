Владелец сгоревшей в Теплом Стане машины поделился подробностями случившегося

Андрей Даниловцев, чья машина сгорела на парковке в Теплом Стане, рассказал Москве 24 о том, как узнал о случившемся.

Мужчина сообщил, что оставил автомобиль марки Hongqi на парковке вечером 23 октября. После этого он уехал по своим делам. Ночью ему позвонил незнакомец, который рассказал о загоревшейся машине.

"Я нахожусь в недопонимании. Соответственно, сразу же беру вторую машину и приезжаю на место. Вижу, что тут происходит. Думал либо мошенники, либо шутка друзей. Но оказалось, что шуток никаких нет", – добавил Даниловцев.

Пожар произошел на парковке, которая расположена на улице Теплый Стан. После ликвидации возгорания в одной из машин были найдены тела двух мужчин.

По данным СМИ, на площади 20 квадратных метров горели УАЗ-2206 ("Буханка"), Audi, Volkswagen и Ford. Журналисты выяснили, что погибших нашли в первом авто.

В настоящее время точная причина возникновения пожала неизвестна. Для ее установления была назначена пожарно-техническая экспертиза.

