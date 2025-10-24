24 октября, 08:52Происшествия
Владелец сгоревшей в Теплом Стане машины поделился подробностями случившегося
Мужчина сообщил, что оставил автомобиль марки Hongqi на парковке вечером 23 октября. После этого он уехал по своим делам. Ночью ему позвонил незнакомец, который рассказал о загоревшейся машине.
"Я нахожусь в недопонимании. Соответственно, сразу же беру вторую машину и приезжаю на место. Вижу, что тут происходит. Думал либо мошенники, либо шутка друзей. Но оказалось, что шуток никаких нет", – добавил Даниловцев.
Пожар произошел на парковке, которая расположена на улице Теплый Стан. После ликвидации возгорания в одной из машин были найдены тела двух мужчин.
По данным СМИ, на площади 20 квадратных метров горели УАЗ-2206 ("Буханка"), Audi, Volkswagen и Ford. Журналисты выяснили, что погибших нашли в первом авто.
В настоящее время точная причина возникновения пожала неизвестна. Для ее установления была назначена пожарно-техническая экспертиза.