В ДИТ дали полезные советы по составлению запросов для нейросетей

Фото: depositphotos/peus

Чем точнее сформулирован запрос для нейросетей, тем более понятный и полезный ответ может получить пользователь. Об этом заявили в департаменте информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты посоветовали указывать в запросе роль и контекст – от чьего имени задается вопрос и в какой ситуации он используется. В департаменте объяснили, что важно верно формулировать промпт (термин, заимствованный из английского языка и означающий "подсказка" или "текстовый запрос". – Прим. ред.), который представляет собой директиву или входные данные, предоставляемые, например, генеративному чат-боту с искусственным интеллектом.

Его функция заключается в четком определении требуемой задачи или желаемого результата. Это может варьироваться от прямого запроса, такого как: "Объясните, почему небо имеет синий оттенок?", до комплексного задания: "Выполните следующее математическое вычисление".

Специалисты также отметили, что после первого ответа важно продолжать диалог с нейросетью. Пользователь может давать дополнительные указания относительно стиля текста, тона или формата подачи. К примеру, можно попросить переписать инструкцию так, чтобы ее понял 10-летний ребенок.

При необходимости можно уточнить отдельные детали. Например: "Ты пишешь, что для приготовления пирога нужно отделить белки от желтков. Напиши три простых способа, как это можно сделать".

Кроме того, современные генеративные нейросети способны запоминать контекст общения. Благодаря этому пользователь может задавать последовательные запросы и менять условия задачи. Например, попросить переписать рецепт пирога так, чтобы его можно было приготовить уже из слоеного теста. Можно также задавать дополнительные вопросы для развития темы. К примеру, поинтересоваться, что произойдет, если съесть пирог, рассчитанный на шесть человек.

Специалисты рекомендуют экспериментировать с формулировками, задавать уточняющие вопросы и продолжать диалог с нейросетью до тех пор, пока ответы не прояснят все необходимые детали.

"Генеративный ИИ становится самым быстрорастущим направлением применения искусственного интеллекта в Москве: в столице уже появилось 28 городских генеративных ИИ-сервисов, растет и число горожан, которые ежедневно пользуются этой технологией. По данным аналитиков ДИТ, более половины жителей – 55 процентов – пользовались генеративным ИИ в прошлом году. Из них 39 процентов – в личных целях, 24 процента – для работы, 10 процентов – для учебы", – заявили в департаменте.

Ранее Сергей Собянин рассказал о самых интересных городских проектах с применением ИИ. По его словам, ИИ активно применяется в медицине, транспорте, образовании и градостроительстве. Его внедрение направлено на повышение качества услуг и удобства москвичей во всех сферах городской жизни.