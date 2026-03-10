Форма поиска по сайту

10 марта, 11:24

Культура

Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Зацепина со 100-летием. Поздравительное послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В обращении президент отметил, что рад тому, что композитор встречает юбилей на творческом подъеме, в хорошем настроении и в окружении родных, друзей и поклонников. Путин подчеркнул, что Зацепин продолжает щедро делиться своим талантом и радовать любителей музыки новыми произведениями.

Также глава государства отметил, что с удовольствием присоединяется ко всем теплым поздравлениям, которые звучат в адрес композитора, и пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.

Александр Зацепин является автором музыки, вошедшей в золотой фонд отечественной культуры. Он написал более 300 композиций к свыше чем 100 фильмам и мультфильмам.

Известность ему принесла музыка к картинам режиссера Леонида Гайдая, среди которых фильмы "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Ранее Путин присвоил Зацепину звание Героя Труда России. Композитор был удостоен звания за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

культура

