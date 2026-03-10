Инсайдер Диксон опубликовал изображение складного iPhone Fold за полгода до презентации

Фото: x.com/Sonny Dickson

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал изображение складного телефона Apple iPhone Fold за полгода до официальной презентации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу Диксона в социальной сети X.

Схематичный рисунок дает представление о том, каким будет дизайн и размеры нового смартфона. В конструкции дисплея заложена еле заметная складка толщиной около 0,15 миллиметра, а угол искривления составит примерно 2,5 градуса.

Предполагается, что стартовая цена iPhone Fold составит 2 тысячи долларов. По слухам, его представят осенью вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Ранее американская корпорация Apple представила свой самый доступный смартфон пятого поколения – iPhone 17e. Внешне модель претерпела незначительные изменения, но по сравнению с предшественником она обладает более мощным процессором, поддержкой беспроводной зарядки и увеличенным объемом памяти.