Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 12:52

Технологии
Главная / Новости /

Инсайдер Диксон опубликовал изображение складного iPhone Fold за полгода до презентации

Инсайдер рассекретил дизайн складного iPhone Fold

Фото: x.com/Sonny Dickson

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал изображение складного телефона Apple iPhone Fold за полгода до официальной презентации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу Диксона в социальной сети X.

Схематичный рисунок дает представление о том, каким будет дизайн и размеры нового смартфона. В конструкции дисплея заложена еле заметная складка толщиной около 0,15 миллиметра, а угол искривления составит примерно 2,5 градуса.

Предполагается, что стартовая цена iPhone Fold составит 2 тысячи долларов. По слухам, его представят осенью вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Ранее американская корпорация Apple представила свой самый доступный смартфон пятого поколения – iPhone 17e. Внешне модель претерпела незначительные изменения, но по сравнению с предшественником она обладает более мощным процессором, поддержкой беспроводной зарядки и увеличенным объемом памяти.

Российские пользователи техники Apple столкнулись с блокировкой аккаунтов

Читайте также


технологии

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика