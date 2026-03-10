Москвичей приглашают на экскурсии на Киностудию Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут посетить 13 экскурсионных программ в разных форматах на подведомственной столичному департаменту культуры Киностудии Горького, передал портал мэра и правительства столицы.

Создание каждой экскурсии начинается с утверждения идеи. После этого методист разрабатывает маршрут, определяет точки остановок группы и выстраивает программу с учетом возрастных критериев.

Совмещение экскурсии с творческими мастер-классами является одним из новых направлений. Например, в рамках программы "Королевство сказочных костюмов" участники знакомятся с секретами пошивочного цеха, а также пробуют себя в роли художника по костюмам.

Каждый маршрут начинается с рассказа об истории киностудии. "Ход времени: от киноателье "Русь" до Киностудии Горького" проводит гостей по легендарным коридорам. Также посетителям показывают костюмы из картин киностудии, среди которых "Юность Петра", "Герой нашего времени", "Анна на шее" и "Морозко".

Кроме того, в хорошую погоду экскурсионные группы выходят к "Аллее звезд" у здания киностудии. В сквере у киностудии также расположен памятник создателям "Семнадцати мгновений весны".

Как рассказала экскурсовод Наталья Егорова, на экскурсии приходят разные группы.

"Кому-то интересно узнать больше о технике, кто-то с замиранием сердца слушает о художниках по костюмам. Экскурсантов старшего поколения часто интересуют судьбы Татьяны Лиозновой, Станислава Ростоцкого и Александра Роу", – отметила Егорова.

Программы можно подобрать и по возрасту. В частности, для учеников младших классов разработана квест-экскурсия "Тайны киностудии! В поисках золотого льва". А для старшеклассников и взрослых проходит экскурсия с творческим мастер-классом "Мастерская киноплаката".

Еще одним новым форматом стал аудиопроменад – иммерсивная экскурсия "Ей покоряется кино". Гости могут гулять и слушать аудиоспектакль, посвященный жизни и творчеству режиссера Татьяны Лиозновой. Маршрут ведет к зданию Всесоюзного государственного института кинематографии. На киностудии гости посещают просмотровый зал и комнату киномеханика, в также знакомятся с фрагментами картины.

Киностудия Горького в 2026 году отмечает свое 111-летие, она выпустила более тысячи фильмов. Сегодня студия входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство.

Ранее Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на площадке Киностудии Горького в Валдайском проезде. Мэр назвал это событие вторым рождением студии. Собянин также подчеркнул, что количество действующих площадей увеличилось в 10 раз.