Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 15:43

Культура

Москвичей приглашают на экскурсии на Киностудию Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут посетить 13 экскурсионных программ в разных форматах на подведомственной столичному департаменту культуры Киностудии Горького, передал портал мэра и правительства столицы.

Создание каждой экскурсии начинается с утверждения идеи. После этого методист разрабатывает маршрут, определяет точки остановок группы и выстраивает программу с учетом возрастных критериев.

Совмещение экскурсии с творческими мастер-классами является одним из новых направлений. Например, в рамках программы "Королевство сказочных костюмов" участники знакомятся с секретами пошивочного цеха, а также пробуют себя в роли художника по костюмам.

Каждый маршрут начинается с рассказа об истории киностудии. "Ход времени: от киноателье "Русь" до Киностудии Горького" проводит гостей по легендарным коридорам. Также посетителям показывают костюмы из картин киностудии, среди которых "Юность Петра", "Герой нашего времени", "Анна на шее" и "Морозко".

Кроме того, в хорошую погоду экскурсионные группы выходят к "Аллее звезд" у здания киностудии. В сквере у киностудии также расположен памятник создателям "Семнадцати мгновений весны".

Как рассказала экскурсовод Наталья Егорова, на экскурсии приходят разные группы.

"Кому-то интересно узнать больше о технике, кто-то с замиранием сердца слушает о художниках по костюмам. Экскурсантов старшего поколения часто интересуют судьбы Татьяны Лиозновой, Станислава Ростоцкого и Александра Роу", – отметила Егорова.

Программы можно подобрать и по возрасту. В частности, для учеников младших классов разработана квест-экскурсия "Тайны киностудии! В поисках золотого льва". А для старшеклассников и взрослых проходит экскурсия с творческим мастер-классом "Мастерская киноплаката".

Еще одним новым форматом стал аудиопроменад – иммерсивная экскурсия "Ей покоряется кино". Гости могут гулять и слушать аудиоспектакль, посвященный жизни и творчеству режиссера Татьяны Лиозновой. Маршрут ведет к зданию Всесоюзного государственного института кинематографии. На киностудии гости посещают просмотровый зал и комнату киномеханика, в также знакомятся с фрагментами картины.

Киностудия Горького в 2026 году отмечает свое 111-летие, она выпустила более тысячи фильмов. Сегодня студия входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство.

Ранее Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на площадке Киностудии Горького в Валдайском проезде. Мэр назвал это событие вторым рождением студии. Собянин также подчеркнул, что количество действующих площадей увеличилось в 10 раз.

Читайте также


культурагород

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика