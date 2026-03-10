10 марта, 19:24Политика
Путин провел второй телефонный разговор с президентом Ирана
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел второй телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры вновь обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Путин в очередной раз указал на необходимость деэскалации конфликта, который, по мнению президента России, нужно урегулировать политическими средствами.
Пезешкиан поблагодарил российскую сторону за поддержку, в том числе за предоставление гумпомощи Ирану.
Первый телефонный разговор Путина с Пезешкианом состоялся 6 марта. В ходе этой беседы иранский лидер подробно изложил свое видение развития ситуации на Ближнем Востоке.
Также Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей страны.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
