Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел второй телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры вновь обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Путин в очередной раз указал на необходимость деэскалации конфликта, который, по мнению президента России, нужно урегулировать политическими средствами.

Пезешкиан поблагодарил российскую сторону за поддержку, в том числе за предоставление гумпомощи Ирану.

Первый телефонный разговор Путина с Пезешкианом состоялся 6 марта. В ходе этой беседы иранский лидер подробно изложил свое видение развития ситуации на Ближнем Востоке.

Также Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

