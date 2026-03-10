Юрист Георгиева предупредила о тюремном сроке за сбор подснежников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За сбор хохлаток и некоторых видов подснежников можно получить штраф и даже лишиться свободы. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила юрист Алла Георгиева.

Она отметила, что, прежде чем срывать какие-либо растения, важно проверять, не занесены ли они в Красную книгу РФ или конкретного региона.





Алла Георгиева юрист В противном случае можно получить штраф по статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам (8.35 КоАП РФ). Для физических лиц он составит от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Весной, например, наказание можно получить за сбор и продажу хохлаток, некоторых видов подснежников, а также цикламенов и кандыка кавказского, пояснила Георгиева.

"Более того, если рвать такие цветы на особо охраняемых территориях, например в заповеднике или национальном парке, наказание будет уже уголовным по статье об умышленном уничтожении или повреждении, а равно незаконных добыче, сборе и обороте особо ценных растений (260.1 УК РФ). По ней же будут судить тех, чьи действия привели к гибели популяции, то есть когда растения рвали с корнями", – отметила юрист.

Нарушителей могут наказать обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными – до 2 лет, либо принудительными – до 4 лет или лишением свободы на такой же срок. Причем в двух последних случаях будет еще и штраф в размере до одного миллиона рублей, предупредила Георгиева.

При этом она напомнила, что уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Если же сбором краснокнижных первоцветов будут заниматься дети более младшего возраста, наказать могут ответственных за них взрослых по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ). Штраф составит от 500 до 2 тысяч рублей, заключила юрист.

