Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Фото: 123RF.com/photochicken

Американская корпорация Apple подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Connect to Apple. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

Уточняется, что заявка была подана в марте этого года. Заявителем указана компания "Эппл Инк". Под этим брендом Apple планирует продавать в России умные часы, наушники, компьютеры, игровую технику и программное обеспечение.

Ранее Apple продлила действие восьми товарных знаков в России до 2036 года. Это относится к Macexpo, Time Machine, Mac Pro, Pod, Mobile Me, iPod, iWeb и логотипу в виде яблока.

Под указанными брендами компания хочет продавать телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи в России.

