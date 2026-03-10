Форма поиска по сайту

10 марта, 19:37

Происшествия

В Москве спасли двух человек, дрейфовавших на льдине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве спасли двух человек, дрейфовавших на льдине. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Информация о данном происшествии поступила спасателям днем 10 марта. Прибыв на место, посреди Москвы-реки на льдине были обнаружены двое молодых людей.

Их подняли на борт судна и доставили на станцию "Марьино" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Пострадавших обогрели. После этого с ними провели профилактическую беседу, а затем их передали прибывшим правоохранителям для дальнейших разбирательств.

Спасатели напомнили, что из-за оттепели люди, которые находятся возле водных объектов, должны соблюдать правила безопасности. В частности, горожан попросили не выходить на лед столичных рек и прудов.

"Если вы стали свидетелями происшествия на воде, немедленно звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112. Берегите себя и своих близких!" – сказано в сообщении.

Ранее подмосковные спасатели помогли мужчине, который провалился под лед на Канале имени Москвы. Он вышел на тонкий лед и оказался в ледяной воде у деревни Карманово Талдомского округа. Он смог сам выбраться из полыньи и вызвать спасателей.

На место оперативно прибыли работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной службы. Они оказали первую помощь и психологическую поддержку. Мужчину доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

"Московский патруль": инспекторы ГИМС провели рейд по москвичам, выходящим на тонкий лед

